Klinec še pet let na čelu uprave za pomorstvo Primorske novice Vlada, ki opravlja tekoče posle, je pohitela in na dopisni seji pred dnevi imenovala Jadrana Klinca za direktorja uprave za pomorstvo še za prihodnjih pet let. Sedanji petletni mandat se sicer Klincu izteče šele konec oktobra.

Sorodno

Oglasi Omenjeni Peter Gašperšič Najbolj brano Osebe dneva Miro Cerar

Marjan Šarec

Karl Erjavec

Zdravko Počivalšek

Alenka Bratušek