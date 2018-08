Aretha se šali in smeji ter verjame, da se bo izvlekla 24ur.com Številni viri poročajo, da je kraljica soula Aretha Franklin, ki ima že več let težave z zdravjem, že dlje časa zares hudo bolna in da je z njo zelo slabo, a tega ni želela javno oznanjati. Njen nečak pa pravi, da ne želijo izgubiti upanja in da verjamejo, da se bo izvlekla. V to je prepričana tudi sama, zato "bog ne daj, da vidi kakšno novico, da umira".

