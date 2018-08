Rusija v zmanjšanje naložb v ameriške obveznice Svet kapitala Rusija namerava zaradi ameriških sankcij, ki so jih deležni, skrčiti naložbe v ameriške obveznice in prenehati plačevati v dolarjih, je dejal minister za finance Anton Siluanov. "Zmanjšati moramo naložbe v ameriško gospodarstvo in obveznice na najnižjo raven," je poudaril. Moskva namerava kot odgovor na nove sankcije ZDA poleg tega prenehati plačevati z dolarji.

Oglasi