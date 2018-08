Kaj bo kdo postal v novi vladi Marjan Šarca? Alenka Bratušek ne bo “šivilja” nove vlade, ampak minis topnews.si Peterica strank se je včeraj,13. avgusta, pogajala o kadrovski sestavi 13. slovenske vlade. Čeprav ni bil petek 13-ti, je bilo vse v znamenju številke 13. Generalni sekretarji strank petorčka so opravili prvi krog kadrovskih usklajevanj, na katerih so razdelili položaje predsednikov strank. Šarec ima do 1. septembra čas za to, da predstavi ministrsko ekipo. Včeraj […]

Sorodno













Oglasi