Slovenski modelarji so na mladinskem in članskem svetovnem prvenstvu raketnih modelarjev na Poljskem osvojili štiri medalje, dve ekipni srebrni in dve posamezni bronasti. Letos je na prvenstvu sodelovalo 14 slovenskih reprezentantov, ki so se pomerili v konkurenci 400 tekmovalcev iz 24 držav, so sporočili iz Zveze za tehnično kulturo Slovenije.