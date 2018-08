Zapustil nas je Oliver Dragojević, njegova glasba pa bo živela večno. Najboljši hrvaški pevec in enkratni glasbenik za seboj zapušča izjemno glasbeno zapuščino, njegov glas, interpretacijo, pesmi in emocije pa bodo pomnile generacije. V ljubljanski Cvetličarni se bodo poklonili njegovemu spominu in pripravili večer njegove glasbe.