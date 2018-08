Primorski policisti presenečeni ugotovili, da je v prevrnjenem vozilu Hrvata še afganistanski nezako Nova24TV Policisti Policijske uprave Koper so pri prevrnjenem vozilu hrvaškega državljana na cesti od Podgorja proti Kastelcu ugotovili, da je v njem tudi afganistanski migrant, ki je nezakonito prišel v Slovenijo. Policisti PU Novo mesto pa so med varovanjem državne meje prijeli 13 migrantov, vsi so državljani Irana. Policisti so bili ob 2.50 zjutraj obveščeni, da […]

