Danes ob 09.13 sta na cesti Pot na Laze v Mirni trčili dve osebni vozili. Poškodovanega so reševalci nujne medicinske pomoči ZD Trebnje oskrbeli na kraju in ga prepeljali na zdravljenje v Splošno bolnišnico Novo mesto. Gasilci PGD Trebnje so zavarovali kraj nesreče, pomagali reševalcem, odklopili akumulatorja in počistili razlite motorne tekočine, so sporočili z novomeškega regijskega centra za o ...