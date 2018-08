Radovljiški festival nadaljuje koncert skladb Schuberta in Boccherinija Gorenjski glas Radovljica – V četrtek, 16. avgusta, bo ob 20. uri v Radovljiški graščini sedmi koncert v okviru letošnjega Festivala Radovljica, ki se preveša v svojo drugo polovico. Na koncertu, poimenovanem Noč in sanje – Schubert in Boccherini, bodo...

