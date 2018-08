Sudanski terorist, ki je z avtomobilom zapeljal v pešce v Londonu, je bil v preiskavi zaradi nepravi Nova24TV V Sudanu rojen migrant, ki je obtožen terorizma v Westminstru, je bil pred napadom v preiskavi zaradi nepravilnosti, ki so jih odkrili v njegovi vlogi za pridobitev britanskega državljanstva. 29-letni terorist Salih Khater, ki je v petek zjutraj pred londonskim parlamentom zapeljal v množico peščev in kolesarjev, ima na grbi vrsto nepravilnosti. Med drugim so ga celo […]

