To soboto bo v dolini Vrata zgodovinski dan za umirjanje prometa #video SiOL.net To soboto, 18. avgusta 2018, bo v dolini Vrata, enem najbolj priljubljenih izhodišč za vzpon na Triglav, spremenjen prometni režim. Kranjskogorčani želijo t. i. promocijski dan izkoristiti za preizkus projekta umirjanja prometa, ki ga bodo v prakso skušali vpeljati v prihodnjih treh letih. Čim več pločevine želijo zadržati v Mojstrani, kjer so že v pripravi štiri večje parkirne cone.

