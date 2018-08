Atletico in Jan Oblak prek Reala do prve lovorike sezone Reporter Nogometaši madridskega Atletica s slovenskim vratarjem Janom Oblakom so v superpokalu Evropske nogometne zveze v Tallinu po podaljških premagali mestnega tekmeca Real 4:2 (2:2, 1:1). * Stadion Lilleküla, gledalcev 10.000, sodniki: Marciniak, Sokolnicki, L

