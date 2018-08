Vrnjeni otroci migrantov bolj izpostavljeni nasilju in zlorabam SiOL.net Nasilje, revščina in pomanjkanje priložnosti niso le najpogostejši vzroki za migracije otrok iz Srednje Amerike, temveč tudi posledice, s katerimi se soočajo otroci, ki so jih vrnili iz Mehike in ZDA, poudarja Sklad ZN za otroke (Unicef) v najnovejšem poročilu.

