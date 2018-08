Pop kraljica Madonna praznuje 60. rojstni dan #foto #video SiOL.net Ameriška zvezdnica Madonna, ki rada šokira svet z ekstravagantnimi in izzivalnimi nastopi, provokativnimi izjavami, potezami in modnimi kombinacijami, je danes dopolnila 60 let. V dolgoletni glasbeni karieri je izdala 13 studijskih albumov, do konca tega leta pa bo po njenih napovedih nared novi, ki ga je deloma navdihnil njen novi dom Lizbona.

