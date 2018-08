Ameriški mediji začeli kampanjo proti Trumpu: Nismo nikogaršnji sovražniki, ti se greš umazano vojno topnews.si NEW YORK – Več kot 300 ameriških medijskih organizacij je začelo kampanjo za svobodo tiska v odgovor na napade ameriškega predsednika Donalda Trumpa na novinarje. Boston Globe je prejšnji teden pozval k vsenacioalni kritiki na račun predsednikove “umazane vojne” proti medijem in uporabil hashtag “Nikogaršnji sovražnik” (#EnemyOfNone). BBC News – Trump's 'dirty war' on media […]

