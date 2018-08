99 let od priključitve Prekmurja matični domovini Radio Ognjišče

Mineva 99 let, od kar so tudi Prekmurci postali del matične domovine. Spominjamo se množičnega ljudskega zborovanja v Beltincih na ta dan leta 1919, na katerem so zbrani plebiscitarno podprli priključitev Prekmurja matici. Osrednja slovesnost ob prazniku združitve Prekmurcev z matičnim narodom je bila sinoči v Črenšovcih....

