Musk pogosto ne zaspi brez uspavalnih besed #intervju SiOL.net Prvi mož ameriškega proizvajalca električnih avtomobilov Elon Musk je v pogovoru za New York Times priznal izčrpanost zaradi dolgega in napornega delovnika. Svoj zapis na spletnem družbenem omrežju Twitter, ki je razjezil delničarje ter člane upravnega odbora in potopil delnice na borzi, pa je pojasnil kot poskus krepitve transparentnosti.

