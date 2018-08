Današnja izvolitev Marjana Šarca za mandatarja se bo zagotovo zapisala v slovensko zgodovino kot dogodek posebne vrste. Po svoje je to praznični dogodek. Pa ne zato, ker bi bili ponosni na Šarca, pač pa bolj zato, ker so akterji globoke države dokončno sneli masko. In pokazali, da je demokratična procedura dejansko samo okras in da morda kmalu sploh ne bo več potrebna.