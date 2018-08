Slalomisti na divjih vodah ekipni evropski prvaki! Sportal Slovenska ekipa se je prvi dan končnih odločitev na evropskem prvenstvu v slalomu na divjih vodah za mlajše člane in mladince, ki ta teden poteka v Bratislavi, razveselila naslova ekipnih evropskih prvakov med kajakaši do 23 let. Zmago so si priborili Martin Srabotnik, Niko Testen in Vid Kuder Marušič.

