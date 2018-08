Pouk se bliža, zato marsikoga boli glava Primorske novice Poletje gre počasi h koncu. Otroci in mladostniki že odštevajo dneve do začetka novega šolskega leta. Ni malo družin, kjer so starši s težavo kupili vse šolske potrebščine, še posebej, če imajo več otrok. Nekateri jih še niso in se zaskrbljeni ozirajo v jesen oziroma se po pomoč obračajo tudi na humanitarne ...

