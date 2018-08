VIDEO: Od ponedeljka dalje bo mariborska Magdalena gradbišče Lokalec.si V ponedeljek (20. avgusta) na Ljubljanski ulici v Mariboru pričenjajo z gradnjo podvoza pri železniški progi na Taboru. Delavci Nigrada bodo zato zaprli to območje in uredili obvoze. Ti bodo veljali za motorna vozila, prehod čez železniško progo za pešce in kolesarje pa bo možen do začetka septembra. Spremenjene bodo tudi avtobusne linije. Podrobnosti v […]

