Jernej Kruder že potrdil skupno zmago, štirje Slovenci v finalu Münchna Sportal Slovenski športni plezalci so se odlično odrezali na sklepni tekmi svetovnega pokala v balvanskem plezanju v Münchnu. V finale so napredovali vsi štirje slovenski polfinalisti Janja Garnbret, Katja Kadić, Gregor Vezonik in Jernej Kruder, ki je z uvrstitvijo v finale kot prvi Slovenec osvojil skupno zmago v seštevku svetovnega pokala v balvanih.

