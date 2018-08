Umrl je nekdanji generalni sekretar Združenih narodov Kofi Annan Radio Ognjišče

V starosti 80 let se je poslovil nekdanji generalni sekretar Združenih narodov Kofi Annan. Prvi afriški politik na čelu organizacije in Nobelov nagrajenec je umrl v bolnišnici v Švici po krajši bolezni. Novico sta sporočili njegova družina, ki je bila zadnje dni ob njem, in njegova fundacija. Kot sta zapisali, se je vse svoje življenje boril za pravičen in miren svet. Njegovih dosežkov z...

