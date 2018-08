Aroganca na kubik! Turški »sultan« Erdogan znova dviguje glas in grozi Demokracija Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan je danes poudaril, da se Turčija ne bo zlomila pod grožnjami in se bo zoperstavila "igram", ki jih nekateri igrajo z njenim gospodarstvom. Napovedal je tudi, da bo razširil čezmejne vojaške operacije države v Siriji in Iraku, poročajo tuje tiskovne agencije.

Sorodno

































Oglasi