Zaznamujemo svetovni dan humanitarnih dejavnosti in 15. obletnico bombnega napada na sedež Združenih narodov v Bagdadu. Visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko Federica Mogherini in evropski komisar za humanitarno pomoč in krizno upravljanje Christos Stylianides sta v skupni izjavi izpostavila, da najvišjo ceno v konfliktih pogosto plača civilno prebivalstvo. Na...

