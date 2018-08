Združeni narodi in Evropska unija ob današnjem svetovnem dnevu humanitarnih dejavnosti pozivajo k zaščiti civilistov in humanitarnih delavcev v oboroženih konfliktih. Da civilisti in humanitarni delavci niso tarče, ZN opozarjajo v okviru akcije Nisem tarča (#NotATarget), EU pa izpostavlja, da civilisti v konfliktih pogosto plačajo najvišjo ceno.