Cesta med Godovičem in Idrijo spet odprta 24ur.com Na cesti med Godovičem in Idrijo so odpravili popolno zaporo, ki so jo zaradi sanacije brežin v soteski Zala postavili 23. julija. Vzpostavljen je izmenični promet, ki ga urejajo semaforji. Naslednje leto naj bi na tem nevarnem odseku začeli graditi še galerijo.

