Besede trenerja Maribora so otročje in nespoštljive Sportal Namesto da bi se danes pogovarjali predvsem o tem, kako je prišel do velike zmage na derbiju in sredi Stožic taktično povsem pretental kolega na klopi Olimpije, je trener Maribora Darko Milanič z besedami po koncu tekme poskrbel, da se je v središču pozornosti znašel tudi zaradi nečesa drugega.

Sorodno







Oglasi