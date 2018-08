Maribor v šampionskem slogu dodatno razkril vse pomanjkljivosti v igri Olimpije 24ur.com Prvi večni derbi v novi sezoni med Olimpijo in Mariborom je pripadel slednjemu, ki je predvsem po napakah aktualnih državnih prvakov prišel do popolnoma zaslužene zmage in obenem lepe prednosti osmih točk na prvenstveni razpredelnici. V taboru zmajev se zavedajo številnih pomanjkljivosti v igri, medtem ko v vijoličasti zasedbi ni manjkalo zadovoljstva in samozavesti.

