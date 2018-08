Ne mine dan, da ne bi domačini našli novega smetišča s svinjarijo, ki jo za seboj pustijo ilegalni migranti. »Današnja najdba šotorišča 200 m od hiš v Gradacu. Res so ‘bogi’ ti migranti: šotor, adidaske in kupi zapuščene hrane. Več imajo kot marsikateri Belokranjc,« so zapisali na Facebook profilu Civilne iniciative proti migrantskemu centru v Beli krajini. Belokranjcem počasi popuščajo živci. Še ...