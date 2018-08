Muslimanski romarji so se danes zbrali na gori Arafat SiOL.net Več kot dva milijona udeležencev muslimanskega romanja v Meko se je danes zbralo na gori Arafat, kjer naj bi imel prerok Mohamed zadnjo pridigo. Tam bodo do mraka molili in prebirali odlomke korana, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

