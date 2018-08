Kriza v Venezueli vse hujša: Brazilija na mejo pošilja vojsko RTV Slovenija Stanje v Venezueli se še kar zaostruje - zdaj Brazilija pošilja vojsko in dodatno policijsko okrepitev v obmejno mesto Pacaraima, kjer so domačini napadli in požgali taborišče venezuelskih . . .

Sorodno



Oglasi