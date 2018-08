V Lipici lovorika tudi lepotcu iz hleva bobnarja skupine Rolling Stones Primorske novice V kobilarni Lipica so v nedeljo razglasili nova državna prvaka v preskakovanju ovir in vzdržljivostnem jahanju, na DP je od srede naprej nastopilo 240 konj in več kot 140 jahačev iz vse Slovenije in sosednjih držav. V prihodnjih dneh pa bodo še državna prvenstva v dresurnem jahanju in vožnji vpreg.

