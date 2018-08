Povečan promet predvsem na mejnih prehodih Primorske novice Promet na slovenskih cestah je gost, čakalne dobe so na številnih mejnih prehodih. Osebna vozila za vstop in izstop na mejnih prehodih Sečovlje in Dragonja čakajo dobro uro, na Starodu pa dobro uro za vstop. Pred predorom Karavanke proti Avstriji je polkilometrski zastoj, saj občasno zapirajo predor zaradi mejne kontrole na avstrijski strani.

