Papež je napisal pismo Božjemu ljudstvu, v katerem se je ustavil ob različnih posledicah, ki so jih povzročile spolne zlorabe s strani duhovnikov. Frančišek je izrazil solidarnost z žrtvami. Rane nikoli ne zastarajo in ne izginejo, je zapisal ter pozval k ničelni toleranci do storilcev, ostri obsodbi grozodejstev in izkoreninjanju te kulture smrti. Celotno Božje ljudstvo je povabil k pos...

