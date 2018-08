Pred 50 leti so sovjetski tanki zatrli praško pomlad in za 20 let podaljšali trpljenje ljudi Nova24TV Na Češkem obeležujejo 50. obletnico sovjetskega nasilnega zatrtja praške pomladi. Danes bodo ob obletnici potekale demonstracije pred ruskim veleposlaništvom v Pragi, v torek pa bo še uradna slovesnost, na kateri bo zbrane nagovoril premier Andrej Babiš. Na Slovaškem medtem ne načrtujejo uradne slovesnosti. Zasedba je med 21. avgustom in 31. decembrom 1968 zahtevala 137 smrtnih žrtev. […]

