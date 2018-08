Ob 17.47 je na cesti od Novega mesta proti Srebrničam, občina Novo mesto, voznica z osebnim vozilom zapeljala s ceste in se prevrnila na bok. Gasilci GRC Novo mesto so odklopili akumulator, s tehničnim posegom odprli vrata vozila in izvlekli voznico, nudili pomoč policiji pri usmerjanju prometa, postavili vozilo na kolesa in počistili cestišče. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto ...