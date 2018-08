Kako do enotne subvencionirane vozovnice? 24ur.com Upravičenci lahko na Avtobusni postaji Ljubljana kupijo enotno subvencionirano vozovnico integriranega javnega potniškega prometa (IJPP) za šolsko leto 2018/2019. Vlogo za odobritev ali podaljšanje vozovnice lahko oddajo tudi preko spleta. Do sprememb v primerjavi s preteklim letom ni prišlo, so sporočili iz Avtobusne postaje Ljubljana.

