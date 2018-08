Ptujčanka zmagala na mednarodnem festivalu v Novem Pazarju Lokalec.si Ptujčanka Zvezdana Novaković je osvojila prvo mesto na mednarodnem festivalu glasb sveta Zeman World Music Festival, ki je potekal v Novem Pazarju v Srbiji. Opravila je s konkurenco izbranih desetih finalistov in profesionalnih pevcev iz Srbije, Bosne in Hercegovine ter Makedonije, ki so sodelovali na festivalu, posvečenem pevski tradiciji balkanskega izročila. Zvezdano Novaković Mariborčani poznamo kot […]

Sorodno

Oglasi