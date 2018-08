Melania in Donald Trump na razpotju? Ona eno, on drugo. SiOL.net Prva dama ZDA Melania Trump se je v ponedeljek udeležila dogodka za preprečevanje tako imenovanega cyber bullyinga, ustrahovanja in nadlegovanja drugih prek spletnih platform. Njen mož, predsednik Združenih držav Amerike Donald Trump, je na družbenem omrežju Twitter medtem tako rekoč takoj po njenem govoru z žaljivkami napadel direktorja obveščevalne agencije CIA.

