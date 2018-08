VIDEO: Dan domoljubja na Sv. Primožu na Pohorju Lokalec.si Kje in kako bi živeli, če ne bi bilo tistih, ki so iz ljubezni do domovine žrtvovali tudi svoje življenje? Njim in domoljubju v poklon se tisti, ki ohranjajo osamosvojitvene vrednote, tradicionalno zberejo na uri zgodovine na Svetem Primožu na Pohorju. Letos so se spomnili velikega mitinga,ki ga je leta 1990 v Ljubljani sklicala Srbija. […]

