Za guvernerja Banke Slovenije pet kandidatur SiOL.net Predsednik republike Borut Pahor je prejel pet kandidatur za guvernerja Banke Slovenije. Vložili so jih viceguvernerja Marko Bošnjak in Primož Dolenc, nekdanja članica sveta Banke Slovenije Mejra Festić, nekdanji slovenski član Evropskega računskega sodišča Milan M. Cvikl in prvi mož Triglav Skladov Benjamin Jošar.

