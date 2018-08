Ruski hekerji napadli več ameriških spletnih strani Reporter Ruski hekerji so izvedli neuspešen napad na spletne strani ameriškega senata in dveh ameriških konservativnih think tankov, je danes sporočil ameriški tehnološki velikan Microsoft. Kremelj vpletenost zanika, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Microso

Sorodno

Oglasi