Škandal! Dušanu Črnigoju preklicali 28 mesecev zapora in mu namesto tega naložili 2 meseca družbeno Nova24TV “Prvi rezultati nove vladne koalicije so že tu,” je predsednik SDS Janez Janša komentiral dejstvo, da so ajdovskemu LDS tajkunu, direktorju propadlega gradbenega podjetja Primorje, Dušanu Črnigoju znižali kazen iz 28 mesecev zapora na 480 ur družbenega dela v splošno korist, kar je svojevrstna sramota slovenskega socialističnega krivisodja. Saj ni res, pa je! Tajkunu iz vrst […]

