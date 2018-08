VIDEO: Prazna Marakana, a navijaška podpora ni izostala: Delije so svoje ljubljence spodbujale pred 24ur.com Na tekmi play-offa Lige prvakov med Crveno zvezdo in Salzburgom (0:0) ni bilo ne golov ne gledalcev. A kljub temu so domači nogometaši lahko slišali glasno podporo svojih navijačev, ki so se v velikem številu zbrali okoli stadiona Marakana in ves čas bodrili svoje ljubljence. Odločitev o potniku v Ligo prvakov bo padla naslednji teden na Solnograškem.

