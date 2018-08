Lidija Divjak Mirnik v boj za županjo Maribora Lokalec.si Poslanka in že 12 let mariborska mestna svetnica Lidija Divjak Mirnik se podaja v boj za županski stol. Pravi, da je čas za “novi Maribor.” Kandidirala bo s podporo volivcev, podprli pa so jo tudi kolegi iz Liste Marjana Šarca (LMŠ) ter Liste za pravičnost in razvoj (LPR). Lidija Divjak Mirnik, sicer novoizvoljena poslanka Državnega zbora […]

