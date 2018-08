Varuh človekovih pravic nenapovedano obiskal PP Črnomelj in Metlika Dolenjski list Varuh človekovih pravic je, da bi preveril poročanje medijev o domnevno neustreznem ravnanju slovenskih policistov, 19. junija nenapovedano obiskal policijski postaji Črnomelj in Metlika. Policisti naj bi ob prijetju tujcev, ki nedovoljeno prestopijo državno mejo, na meji med Hrvaško in Slovenijo ter v notranjosti, večinoma pri Črnomlju, zavračali njihove prošnje za azil. V pregledanih primerih j ...

