Zaposleni v Uljaniku na shodu zahtevali tudi odstop vodstva Primorske novice Zaposleni v puljskem Uljaniku in reški ladjedelnici 3. maj, torej v skupini Uljanik, ki so ob 7. uri zaradi neizplačanih julijskih plač začeli stavko, nameravajo vztrajati, dokler jim vodstvo ne izplača zaostale plače. Poleg tega so danes na shodu v Pulju zahtevali tudi odstop uprave družbe.

