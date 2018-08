V Ljubljani bodo zaradi del zaprli še eno cesto SiOL.net Z ljubljanske občine so sporočili, da bo zaradi sanacije železniškega prehoda to soboto, 25. avgusta, za ves promet v Ljubljani zaprta Litostrojska cesta na odseku med Goriško in Korotansko ulico. Obvoz bo urejen po Goriški, Magistrovi in Ulici Alme Sodnik ter po Korotanski, Kuhljevi, Ulici Stegne, Ulici Jožeta Jame in Cesti Ljubljanske brigade.

