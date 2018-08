(VIDEO) Trump zagrozil Američanom: Če me odpokličete, boste vsi zelo siromašni! topnews.si Donald Trump je danes dejal, medtem ko je komentiral svoj možen odpoklic z mesta predsednika ZDA, da če bo do tega prišlo, se bodo trgi soočili z velikim zlomom. “Ne vem, kako lahko odpokličete nekoga, ki opravlja sijajno delo. Četudi bi me zamenjali, bi trgi doživeli zlom, mislim, da bi vsi bili zelo siromašni”, je […]

